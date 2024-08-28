İşveren tüm talepleri kabul etti: Getir depo işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
Maaşlarının yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakan Getir depo işçilerinin tüm talepleri kabul edildi. Direnişi sonlandıran işçiler zafer pozu verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Arnavutköy’de Getir deposunda çalışan ve maaşların iyileştirilmesi, yemek şirketinin değiştirilmesi ve iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSİG) kurallarının hayata geçirilmesi talebiyle iş bırakan işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.
Üst yönetim ile yapılan görüşmede işçilerin tüm talepleri kabul edildi.
Direnişi sonlandıran işçiler zafer pozu verdi.
19 bin 90 lira maaş aldıklarını söyleyen işçiler, ücretlerinin yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. İşçiler 26 Ağustos'ta iş bırakmıştı.