İşveren tüm talepleri kabul etti: Getir depo işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

İstanbul Arnavutköy’de Getir deposunda çalışan ve maaşların iyileştirilmesi, yemek şirketinin değiştirilmesi ve iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSİG) kurallarının hayata geçirilmesi talebiyle iş bırakan işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.

Üst yönetim ile yapılan görüşmede işçilerin tüm talepleri kabul edildi.

Direnişi sonlandıran işçiler zafer pozu verdi.

19 bin 90 lira maaş aldıklarını söyleyen işçiler, ücretlerinin yan haklarla birlikte 27 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. İşçiler 26 Ağustos'ta iş bırakmıştı.