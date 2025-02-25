İşverene teşvik GSS’yi katladı

Emekliye ‘yok’ denilen kaynaklar işverene teşvik olarak yağıyor. Merkezi yönetim bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarına ocak ayında 60 milyar 780 milyon TL transfer edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) aktarılan tutarın üçte biri, işveren prim teşviki ödemelerine gitti.

Toplamda 22 milyar 722 milyon TL işveren prim, teşvik desteği ödemeleri adı altında SGK’ye aktarıldı. Ayrıca Ar-Ge personeli işveren prim teşviki karşılığı yapılan ödemeler de

1 milyar 105 milyon TL’ye ulaştı. İki kalem şeklinde aktarılan tutar, sosyal güvenlik kurumlarına transfer edilen toplam miktarın yüzde 39,2’sini oluşturdu.

2024’ün Ocak ayında sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerde işverene destek kaleminde 19 milyar 458 milyon TL kaydedildi. Hazine’den SGK’ye işveren teşviki yapılan harcama geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 oranında arttı.

2024 yılının tamamında SGK’ye işverenler için 268 milyar 330 milyon TL aktarılırken bu tutar sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferin yüzde 34’ünü oluşturdu.

GSS BORÇLULARI İÇİN 8 MİLYAR TL

Öte yandan sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler arasında bulunan sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan genel sağlık sigortası primi ödemeleri ise yalnızca 8 milyar 617 milyon TL’de kaldı. 6 milyon kişi için aktarılan bu tutar sosyal güvenlik kurumlarına transferlerin yüzde 14,2’sini oluşturdu.

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ON BİNLERCE KİŞİNİN SAHTE SİGORTALI OLDUĞU SAPTANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2024'teki denetimlerinde 2 bin 114 işyerinin sahte olduğu saptanırken çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte işyeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Geçen yıl, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 124 bin 982 iş yeri, sahte işyeri ile sahte sigortalılık kapsamında ise 12 bin 684 iş yerini denetledi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin TL ceza kesildi.

Ayrıca SGK, İstanbul’da 40 metrekarelik bir dükkânda 400 kişiye tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığını tespit etti. Dükkânın 2 masa ve 10 sandalyeden ibaret olduğu görüldü. Farklı bir ilde ise apartman dairesinde bulunan bir işyerinde ise 540 kişinin sahte sigortalı olduğu öğrenildi.