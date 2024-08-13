İşverenin keyfiliğine karşı dayanışma

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin farklı bölgelerinde zam takiplerinin karşılanmaması ve yasal olan sendika haklarını istedikleri için işten atılan emekçilere yenileri eklendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Carrefour-SA deposunda, DGR adlı taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tershane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) işyeri temsilcisi olan altı işçi, zam talep ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, işten çıkarmalara karşı dün sabah mesaiye başlamadı.

İşçiler, zam talebinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Eylem yapan işçiler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

• İşten çıkarılan tüm işçilerin işe iade edilmesi.

• Depoda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması.

• Carrefour-SA’da ara zam yapılması.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yönetimden bir açıklama gelmezse, Türkiye’de örgütlü olduğumuz tüm depolarınızı işgal ederiz” dedi.

Acar, taşeron ve kadrolu işçiler arasında bir fark olmadığını, taşeron işçilerin de kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olduğunu ancak depo yöneticileri tarafından haklarının gasp edildiğini vurguladı.

Acar, “Bu depoda çalışan işçilerin tümünü sendikalı yaptık. Sendika yasalarının uygulanmasını bekliyoruz. Patronlar yasaların ve hukukun zerresini bile işçilere uygulamıyor. Biz burada çok sayıda işçiyle direniyoruz. Hayatımıza çökmelerine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.