İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesine, ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'a saldırıda yer alan devletleri eleştiren Pfister, "ABD ve İsrail, İran'a havadan saldırdı. Bunu yaparak, İran gibi onlar da uluslararası hukuku ihlal etti" ifadelerini kullandı.

"Federal Konsey, İran'a yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bize göre, bu şiddet yasağının ihlalidir" diyen Pfister, sivil halkı korumak için tüm taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

Pfister, İsviçre'de saldırı riski olduğunu hatırlatarak, "Öte yandan savaş, bize de ulaşacak bir mülteci dalgasını tetikleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin İran'ın uzun menzilli füzeleri tarafından doğrudan tehdit edildiğine inanmadığını belirten Pfister, dolaylı olarak hasarı da göz ardı etmediğini ifade etti.