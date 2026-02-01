İsviçre bankasından yeni tahmin: ABD’deki ara seçimler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz hafta serbest piyasada 8.100 TL’yi test eden gram altın fiyatı düşüşe geçti.

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS Group’a göre altındaki yükseliş beklentisi yalnızca talep dinamikleriyle sınırlı değil.

Banka, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, küresel ekonomik risklerin canlı kalması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle artan mali baskıların, ABD iç politikasına dair belirsizlikleri artırdığına dikkat çekiyor.

Fotoğraf: AA

Bu ortamın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiği ifade ediliyor.

Banka, olumlu görünümüne rağmen 2026 yılının sonuna doğru sınırlı bir geri çekilme ihtimalini de masada tutuyor.

2026 YILINA DAİR TAHMİN DEĞİŞTİRİLDİ

UBS’ye göre ABD’deki ara seçimlerin ardından altın fiyatları, geçici bir düzeltmeyle ons başına 5 bin 900 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu olası düşüşün, altının uzun süre yüksek bir fiyat bandında kalıcılığını bozmayacağı belirtiliyor.

Banka, 2026 yılına ilişkin ons altın tahminini 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara yükseltti.

Güncellenen projeksiyonlar, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemlerini kapsıyor.