İsviçre büyük bölümü Urartu dönemine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti

İsviçre, Urartu dönemi ve öncesine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Türkiye ile İsviçre arasında 15 Kasım 2022'de imzalanan Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma kapsamında eserlerin iadesi gerçekleşti.

Büyük bir kısmının Urartu döneminden kalma bronz objelerden oluşan tarihi eserler arasında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunuyor.

Yasadışı yollarla İsviçre'ye getirilen eserler ve Türkiye'ye iade edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları yer alıyor.