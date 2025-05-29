İsviçre'de buzul çökmesi nedeniyle bir köy çamur ve kaya kütlesinin altında kaldı, bir kişi kayboldu

(ANKARA) - İsviçre Alpleri'nde bir buzulun büyük bir parçasının çökmesi nedeniyle daha önce olası bir heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Blatten adlı dağ köyü, buz, çamur ve kaya kütlesinin altında kaldı. Olayda bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

İsviçre devlet televizyonu SRF’nin paylaştığı drone görüntülerinde, güneybatı İsviçre’deki Blatten köyünün neredeyse tamamen çamur ve toprakla kaplandığı, köyün içinden geçen nehrin ve ormanlık alanların da bu kütle altında kaldığı görüldü. Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Yetkililer köyün yaklaşık yüzde 90’ının heyelanla kaplandığını aktardı. Yerel yönetim sözcüsü Matthias Ebener, "İnanılmaz miktarda malzeme vadinin içine aktı" dedi. Kaybolan kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Yetkililer, bu ay içinde dağın buzulun arkasındaki kısmında meydana gelen çökme nedeniyle köyün önceden tahliye edildiğini, o zamandan bu yana milyonlarca metreküp kaya ve toprağın aşağı yuvarlandığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, buzulun kısmen çöktüğü ardından dağa doğru dev bir toz ve moloz bulutu oluşturduğu görüntüler yer aldı. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan iklim uzmanları Blatten’de dün yaşanan çökmede birden fazla faktörün etkili olduğunu ancak bölgede bulunan permafrostun (kalıcı donmuş zemin) sıcaklık artışlarıyla zayıfladığının bilindiğini ve iklim değişikliğinin bu afette rol oynamış olabileceğini belirtti.

SRF, Blatten’in İsviçre’nin güneyindeki Loetschental Vadisi’nde yer aldığını ve köyde çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Evinizi kaybetmek korkunç bir şey” dedi ve yerel halka dayanışma mesajı gönderdi. Yetkililer, bölgenin hâlâ tehlikeli olduğunu belirterek halkı uzak durmaları konusunda uyardı ve vadiye giriş yolunu kapattı.