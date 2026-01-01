İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İsviçre polisi, kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir barda patlama meydana geldiğini duyurdu.

1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı barda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, olayda can kayıplarının olduğunu doğruladı.

Görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlileri, onlarca ağır yaralı ve can kaybı olduğunu açıkladı.

Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medyada ve yerel kaynaklarda, barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği iddia ediliyor.