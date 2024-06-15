İsviçre'de Ukrayna Barış Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen zirveye, dünya genelinden 100 delegasyon katılacak.

Ülke liderlerinin de yer aldığı delegasyonlar, zirvenin yapılacağı alana ulaşmaya başladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çok sayıda asker ve polis görev yapıyor.

Resmi açılış konuşmalarının yerel saatle 17.30'da başlaması bekleniyor.