İsviçre'deki patlamada bilanço ağırlaşabilir: 100'e yakın yaralının durumu kritik

İsviçreli yetkililer, dün İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında ölen 40 kişinin kimlik tespit çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini bildirdi.

Valais Kanton Meclisi Üyesi, Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer, barda çıkan yangına ilişkin Fransızca yayın yapan Le Temps'a açıklamalarda bulundu.

Ganzer, yanıkların ciddiyetine dikkati çekerek, "ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesinin birkaç gün, belki daha da uzun sürebileceğini" söyledi.

"80 İLA 100 YARALININ DURUMU KRİTİK"

Korkunç bilançonun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunan Ganzer, 80 ila 100 yaralının hala kritik durumda olduğunu belirtti.

Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, barda çıkan yangındaki son duruma ilişkin İsviçre Devlet Televizyonu'na (RTS) açıklama yaptı.

Reynard, hastanelerdeki durumun gerginliğini korumaya devam ettiğini ifade etti.

Yangının nedenleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmayan Reynard, özellikle yangının hızla yayılmasına ilişkin ilk bulguların doğrulandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA AİLE KİMLİK TESPİTİ BEKLİYOR

Çok sayıda aile, hastanelerin önünde yakınlarının kimliklerinin tespit edilmesini bekliyor.

Bir polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 kişinin kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İsviçreli yetkililer, yaralanan 115 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, bazılarının ise İtalya ve Fransa'daki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Çok sayıda kurban olması nedeniyle tespit çalışmalarının zorlaştığına işaret eden sözcü, aileleri daha fazla bekletmemek adına mümkün olduğunca çabuk ilerlemek istediklerini kaydetti.

Dün akşam saatlerinde ve bu sabah ise yüzlerce kişi, olay yerinde çiçek bırakarak ve mum yakarak hayatını kaybedenleri andı.

GÖRGÜ TANIKLARI NE DİYOR?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ölenlerin çoğunun, barda yangın hızla yayılırken tek çıkışa ulaşmak için oluşan izdihamda boğulduğu düşünülüyor.

Soruşturmacılar ayrıca, barın bodrum katındaki ahşap mobilyaların, bazı duvarlardaki ahşap panellerin ve tavanda bulunan "köpük benzeri yalıtım malzemesinin" yangının hızla yayılmasına imkan sağlayıp sağlamadığını da inceleyecek.

Bazı görgü tanıkları, şampanya şişesine koyulan ve kıvılcım çıkaran mumların tavana temas ettirilmesiyle yangının başladığını söyledi. Bu mumların ise içki servisinin teatral şekilde yapılması için konulduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer de yangının patlamaya neden olduğunu ve süratle yayıldığını doğruluyor.

Görgü tanığı Dominic Dubois, yangına ilişkin verdiği demeçte, yerel saatle 1.00-1.20 civarında olay yerine vardığını dile getirmişti.

Dubois, "Vardığımızda durum gerçekten çok kötüydü. O sırada sadece 1 veya 2 polis arabası vardı. Yani ilk müdahale ekipleri henüz gelmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İtalyan Golf Federasyonu çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında İtalyan genç golfçü Emanuele Galeppini'nin olduğunu da bildirdi.

Bu, yangının kurbanlarına ilişkin açıklanan ilk isim oldu.

Trajediden dolayı İsviçre Federal Saray'daki bayraklar da yarıya indirildi.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI, ÖLÜ SAYISINI 47 OLARAK AKTARMIŞTI

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili belirsizlik sürerken, İsviçreli yetkililerinin açıkladığı 40 rakamının artabileceği öngörülüyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, yaptığı açıklamada, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 115 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler de yerel saatle 01.30'da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtmişti.

Gisler, ölenler arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktarmıştı.

Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an "patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın" ihtimali üzerinde durduklarını ifade etmişti.

Öte yandan yetkililer, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuşların yasaklandığını bildirmişti.