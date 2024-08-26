İsviçre Dışişleri Bakanı, "İsrail'i destekleyen tutumu" nedeniyle BM önünde protesto edildi

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Gazze'de saldırılarını sürdüren "İsrail'e destek veren tutumundan" dolayı Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, BM Cenevre Ofisi önünde Cenevre Sözleşmelerinin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Program, ABD'nin New York kentinden BM Güvenlik Konseyi yetkilileri, Cenevre'de bulunan ülke temsilcileri, BM yetkilileri ve İsviçre makamlarından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Cassis'in, konuşma yapmak için kürsüye gelmesiyle alanda bulunan 100 kadar gösterici slogan atmaya başladı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, Cassis ve İsviçre hükümetine, Gazze'de saldırılarını sürdüren "İsrail'i destekleyen tutum sergilediği" gerekçesiyle tepki göstererek, yaşananlardan onların da sorumlu olduğu eleştirisinde bulundu.

Göstericiler, sık sık İngilizce ve Fransızca "İşbirlikçi Cassis" ve "Sana yazıklar olsun" şeklinde slogan attı.

Eylemcilerden bazıları, Gazze'de ölen sivilleri simgelemek için bir süre yerde yatarak slogan attı.

Bazı eylemciler ise ellerinde "Cassis ellerinde kan var", "İstifa" ve "Soykırımı durdurun" yazan pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 20 dakika süren eylem, herhangi bir gerginlik yaşanmadan sona erdi.