İsviçre, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Cassis, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"İsviçre, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor" ifadesini kullanan Cassis, tüm tarafları anlaşmayı tam olarak uygulama, esirleri serbest bırakma, ateşkesi koruma ve Gazze'ye engelsiz insani erişim sağlama çağrısında bulundu.

Cassis, "İsviçre, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını takdir ediyor ve uluslararası hukuka uygun diyalog yoluyla İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı barışa desteğini yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.