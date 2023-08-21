İsviçre genelinde bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor

İsviçre genelinde hafta sonu etkili olan sıcak hava dalgası, yeni haftada da devam ediyor.

Ülkede temmuzun ilk haftasından itibaren süren serin hava, hafta sonu yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu çok sayıda bölgede öğle saatlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında ölçüldüğü bildirildi.

Valais ve Vaud kantonlarında dün öğleden sonra sıcaklık 35 dereceye ulaştı, Cenevre'de termometreler öğle saatlerinde 36,2 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kantonlardaki çalışma planları değiştirildi. Bir inşaat sendikası da sağlık ve güvenlik endişelerini öne sürerek, yüksek sıcaklıklar sebebiyle inşaat çalışmalarının durdurulması çağrısında bulundu.

İsviçre genelinde hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcak havanın süreceği tahmin ediliyor, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Ülke genelinde sıcaklık tehlikesi seviyesinin 3 olduğu uyarısı yapılıyor, Ticino kantonu ve Cenevre Gölü çevresi için ise 4'e yükseltildiği belirtildi.

MeteoSwiss, ortalama sıcaklık üç gün veya daha uzun süre 25 derecenin üzerinde seyrettiğinde üçüncü seviye tehlike uyarısında bulunuyor ve bunu sıcak hava dalgası olarak sınıflandırıyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle uyarı seviyesi de artarken en yüksek uyarı düzeyinin 5 olduğu belirtiliyor.

Bu tehlike seviyeleri, insan sağlığı için olumsuz tepki riski anlamına da geliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Sözcüsü Clare Nullis, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün için İsviçre, Fransa ve Polonya da dahil Avrupa'da orta ve şiddetli sıcaklık uyarıları yayımlandı. Yarından itibaren İsviçre'nin çoğu bölgesi sıcak hava dalgasının etkisi altında olacak" ifadelerini kullanmıştı.