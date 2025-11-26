İsviçre inşaat işçileri isyanda, sınıf mücadelesi sertleşiyor!

Nurettin Elibal - Basel

İsviçre’de inşaat işçileri, İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (SBV) dayatmaları nedeniyle TİS görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine isyan etti. Son haftalarda 12 binden fazla işçi, patronların hakları geriletme yönündeki taleplerine karşı protestolara katıldı ve 1.500 şantiyede iş bırakıldı.

SBV’nin talepleri arasında haftalık 50 saate kadar çalışma, düşük tazminatla iki katı mesai, çağrı üzerine çalışma, cumartesi çalışmaları için genel %25 zam oranının kaldırılması ve çıraklık sonrası ilk beş yılda nitelikli işçilerin ücretlerinin düşürülmesi yer alıyor. Ayrıca, 55 yaş üzeri işçilerin daha hızlı işten çıkarılabilmesi de öneriler arasında.

İlk büyük tepki 20 Ekim’de Ticino Kantonu’nda yaşandı; 2.500 inşaat işçisi iş bıraktı ve Bellinzona’da kitlesel bir gösteri düzenledi. Sendikalar Unia ve Syna, SBV’nin taslağının işçi haklarını geriletmeye yönelik olduğunu, taleplerinin ise aile dostu çalışma saatlerinin korunması, adil zamlı fazla mesai ve cumartesi çalışması, iş planlama güvencesi ve 55 yaş üstü işçilerin korunması olduğunu vurguladı.

İsviçre genelinde Bellinzona, Bern, Cenevre, Lozan, Freiburg, La Chaux-de-Fonds, Basel ve Zürich’te binlerce işçi protesto gösterileri düzenledi. Yapılan ankette işçilerin %90’ı, toplu sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlanmazsa greve evet dedi.

TİS görüşmelerinin tıkanması, inşaat işçilerini sınıf mücadelesinde daha da kararlı kılıyor; yeni iş bırakma eylemleri ve büyük grev ihtimali gündemde. İşçiler, haklarını savunmak için mücadelesini sürdüreceklerini ve kazanacaklarını belirtiyor.