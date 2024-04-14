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İsviçre, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 14:15
  • Giriş: 14.04.2024 14:15
  • Güncelleme: 14.04.2024 14:16
Kaynak: AA
İsviçre, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

İsviçre, İran'ın İsrail'e yönelik "koordineli" saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda saldırıların bölgedeki riskleri oldukça arttırdığı belirtildi.

"İsviçre, İran'ın İsrail'e yönelik koordineli saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, tüm taraflara "azami itidal göstermeleri" için çağrı yapıldı.

Paylaşımda artan gerginliğin derhal durdurulması gerektiği de vurgulandı.

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