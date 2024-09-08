İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan İsviçre - İspanya maçı ile sürüyor. Grubun ilk maçında Danimarka'ya 2-0 yenilen İsviçre, Sırbistan ile golsüz berabere kalan İspanya ile karşılaşıyor. İsviçre - İspanya maçının gün, saat ve hangi kanalda olduğu detaylarına bakalım:

İSVİÇRE'DE 2 CEZALI

İsviçre'de kırmızı kart cezalıları Nico Elvedi, Granit Xhaka, İspanya karşısında forma giyemeyecek. İspanya'da ise sakat ya da cezalı isim bildirilmedi.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN?

İsviçre - İspanya maçı 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmayı İrfa Peljto yönetecek.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre-İspanya maçı saat 21:45'te TV 8.5 televizyonu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.