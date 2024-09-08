İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İsviçre, İspanya ile kozlarını paylaşıyor. İsviçre - İspanya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan İsviçre - İspanya maçı ile sürüyor. Grubun ilk maçında Danimarka'ya 2-0 yenilen İsviçre, Sırbistan ile golsüz berabere kalan İspanya ile karşılaşıyor. İsviçre - İspanya maçının gün, saat ve hangi kanalda olduğu detaylarına bakalım:
İSVİÇRE'DE 2 CEZALI
İsviçre'de kırmızı kart cezalıları Nico Elvedi, Granit Xhaka, İspanya karşısında forma giyemeyecek. İspanya'da ise sakat ya da cezalı isim bildirilmedi.
İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ GÜN?
İsviçre - İspanya maçı 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmayı İrfa Peljto yönetecek.
İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre-İspanya maçı saat 21:45'te TV 8.5 televizyonu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.