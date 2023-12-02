İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın: Türkiye çok iyi durumda

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, "Biz de girseydik o gruba 2008'deki gibi olurdu. Türkiye şu anda çok iyi durumda. Çok da gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye grubu geçer" dedi.



İsviçre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda; Almanya, Macaristan ve İskoçya ile eşleşti. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, açıklamalarda bulundu. Yakın, kuradan memnun olduklarını dile getirerek, Almanya, Macaristan ve İskoçya'ya karşı oynayacağız. Bu grupta Almanya lider olur, favori onlarda" diye konuştu.

"BİZ DE GİRSEYDİK O GRUBA 2008'DEKİ GİBİ OLURDU"

Türkiye'nin grubundaki şansı ile ilgili konuşan Murat Yakın, "Biz de girseydik o gruba 2008'deki gibi olurdu. Türkiye şu anda çok iyi durumda. Çok da gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye grubu geçer. Türkiye ile şu anda eşleşmek istemezdim. Çeyrek finalde veya yarı finalde oynarız" dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü olan kardeşi Hakan Yakın'ın performansı sorulan Murat Yakın, "İlk maçı seyrettim, yanında olmak istiyordum. İlk maçını kazandı, çok memnunum. İnşallah devam eder maçlarını kazanır" ifadelerini kullandı.