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İsviçre'nin Basel kentinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

İsviçre'nin Basel kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek için eylem düzenlendi.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:43
  • Giriş: 05.10.2024 23:43
  • Güncelleme: 05.10.2024 23:43
Kaynak: AA
İsviçre'nin Basel kentinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Kentteki tren istasyonu yakınında bulunan De-Wette-Park meydanında yaklaşık 2 bin eylemci toplanarak, şehir merkezinde yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılar düzenlediği Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericiler, İsrail'e karşı ekonomik yaptırımlar uygulanması ve İsviçre'nin İsrail ile bilimsel düzeyde işbirliğinin durdurulmasını da talep etti.

​​​​​​​Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona erdi.

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