İsviçre'nin Ticino kantonunda olumsuz hava koşulları heyelan ve su baskınlarına neden oldu

İsviçre'nin güneyindeki Ticino kantonunda etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarlar, heyelan ve su baskınlarına yol açtı.

Ticino'daki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ağaçlar devrildi ve birçok yol kapandı. Demir yolu trafiğinde gece boyunca aksama olurken, trafik sabah saatlerinde normale döndü.

Yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle heyelan ve su baskınları yaşandı.

Kantonda dünden bu yana heyelan riskiyle kapalı olan bazı yollar bu sabah trafiğe açılırken, Val Bedretto-Calanca yolu güvenlik nedeniyle hala trafiğe kapalı bulunuyor.

İsviçre'nin güneyinde bugün de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.