İsviçre-Norveç maçından gol sesi çıkmadı

Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda İsviçre ile Norveç 0-0 berabere kaldı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda İsviçre ile Norveç karşı karşıya kaldı. Waikato Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten İsviçre grupta ilk sırada yer aldı. Norveç ise bu beraberlikle turnuvadaki ilk puanını kazandı.

A Grubu'ndaki 3'üncü maçlarda 30 Temmuz Pazar günü İsviçre - Yeni Zelanda ve Norveç - Filipinler maçları oynanacak.

H GRUBU MAÇINDA KAZANANN KOLOMBİYA

Öte yandan turnvada H Grubu'nda sabah saatlerinde Kolombiya - Güney Kore karşılaşması oynandı. Sydney Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kolombiya, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada penaltıdan Catalina Usme ve 39'uncu dakikada Linda Caicedo kaydetti.

