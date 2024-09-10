İsviçre Ulusal Günü Ankara'da kutlandı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Scheurer'in yanı sıra büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki görevine yeni başlayan Büyükelçi Scheurer ile ticaret, bağlantısallık ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini artırma fırsatlarını görüştüğünü aktardı.

Türkiye-İsviçre ilişkilerinin, Türk halkının hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Bozay, Türkiye'nin kurucu anlaşması olan Lozan Barış Anlaşması'nın İsviçre'de imzalandığına dikkati çekti.

Bozay, gelecek yıl iki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağına işaret ederek, "Bu tarihi temel üzerine inşa etmeye ve ekonomiden ticarete, enerjiden eğitime, bilimden kültüre kadar geniş bir yelpazede ikili ilişkileri derinleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye ile İsviçre'nin bölgesel ve küresel meselelerde benzer görüşlere sahip olduğunun altını çizen Bozay, uluslararası örgütlerdeki güçlü işbirliğine işaret etti.

Bozay, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in martta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılımının görüş alışverişi bakımından fırsat sağladığını söyledi.

İsviçre'deki Türk toplumunun ikili ilişkiler için önem arz ettiğini vurgulayan Bozay, bu kişilerin yaşadıkları topluma katkı sağlarken Türk bağlarından kopmamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bozay, ticaret ile yatırım alanlarının ilişkilerin temelini oluşturduğunu ve 1000'den fazla İsviçre merkezli şirketin Türkiye'de çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydederek, "İsviçre ve Türkiye ekonomilerinin birbirini tamamladığına, dolayısıyla sadece Türkiye'de değil üçüncü pazarlarda da ticari yatırım ve ortak faaliyetler için geniş olanaklar sunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

- İkili ticari ilişkiler

Büyükelçi Scheurer de yeni görev yeri olan Türkiye'nin kültürünü, tarihini, yemeklerini ve halkını tanımayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Ülkemi burada temsil etmek bir onur." dedi.

İsviçre-Türkiye ilişkilerini "harika" olarak nitelendiren Scheurer, ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğine işaret etti.

Scheurer, Lozan Barış Anlaşması'nın ilişkilere katkısına değinerek, dünyada birçok kriz ve çatışmanın yaşandığını, bu sebeple barış ve uzlaşma için gayret göstermenin önemli olduğunu söyledi.

İki ülkenin yüksek düzeyli siyasi istişareler yürüttüğünü dile getiren Scheurer, ticari bağların kapsamlı olduğunu ve birçok İsviçre merkezli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydetti. Scheurer, ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi.