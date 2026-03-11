İsviçre’de bir kişi otobüste kendini ateşe verdi: Yangında en az 6 kişi öldü

İsviçre Kerzers’te bir posta otobüsünde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yangının bir kişinin kendini ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya 11.03.2026 16:52 Giriş: 11.03.2026 16:52

Güncelleme: 11.03.2026 16:55 Kaynak: AA

Fotoğraf: DHA