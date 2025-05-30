İsviçre’de buzul çökmesi: Lonza nehri tıkandı; 2 bin kişi risk altında

İsviçre'de Lötschental Vadisi’nde meydana gelen büyük buzul çökmesi sonucu Lonza Nehri, moloz yığınıyla tıkanırken yetkililer bölgede yaşayan halka tahliye hazırlıkları konusunda uyarıda bulundu.

Lonza Nehri’nin akışı, yüksekliği metreleri bulan taş, kaya ve buzul enkazı tarafından kesildi.

Nehir suları tıkanıklığın arkasında birikerek hızla büyüyen bir set gölü oluşturdu. Su seviyesinin bazı saatlerde saatte 3 metreye kadar yükseldiği belirtiliyor.

"BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE BEKLİYOR"

Çökme nedeniyle Blatten köyünün yaklaşık 20 kilometre aşağısında yer alan Gampel ve Steg kasabaları doğrudan risk altında. Bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi için tahliye hazırlıkları gündemde. Steg-Hohtenn ve Gampel-Bratsch belediyeleri, yurttaşları evlerini hızla terk edebilecek şekilde hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yetkililer, oluşan doğal barajın aniden yıkılması durumunda büyük bir sel dalgası veya taş ve molozlarla dolu bir akıntı (geröllawine) yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Wallis Kanton Doğal Afetler Dairesi’nden Christian Studer, barajın son derece dengesiz olduğunu ve buzul, taş ve gevşek molozlardan oluştuğunu belirtti.

Afet alanına ise herhangi bir müdahale yapılamıyor. Hem insanlar hem de makineler için alanın son derece tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle suyun kontrollü bir şekilde akıtılması için kanal açma çalışmaları yapılamıyor.