İsviçre’de kadınlar için zorunlu askerlik oylanıyor

İsviçre'de seçmenler, erkeklere yönelik zorunlu askerlik sisteminin kadınları da kapsayacak şekilde toplum hizmetine dönüştürülmesi ve iklimle mücadeleyi finanse etmek amacıyla süper zenginlere vergi getirilmesini oyladı.

İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemine göre, herhangi bir konuyu halk oylamasına sunmak için 100 bin imza yeterli oluyor. Bu sistemle İsviçreliler birkaç ayda bir ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çok çeşitli konularda söz hakkı kullanıyor.

İsviçre hükümeti ve parlamentosu, seçmenlere bugünkü oylamada yer alan iki ulusal maddeyi de reddetme çağrısında bulundu. Hükümet, bu tekliflerin büyük maliyetler getireceğini ve ekonomiyi tehdit edebileceğini savundu.

DAR ANLAMDA ASKERLİK DEĞİL

Kadınlar İsviçre'de gönüllü olarak orduya katılabiliyor. Ama eğer zorunlu askerlik kabul edilirse, hizmet sadece askeri değil; çevre koruma, afet & sivil savunma, yaşlı bakımı, sosyal hizmet, gıda güvenliği gibi alanlarda “kamu hizmeti / vatandaşlık hizmeti” biçiminde de olabilecek - yani klasik askerlik dar bir alan olmaktan çıkacak.

Oylamanın ilk sonuçlarının bugün öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

İsviçre’de, coğrafi konum ve saat uygulaması farkı nedeniyle Türkiye’ye kıyasla saatler iki saat geridedir.