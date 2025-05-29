İsviçre’de kopan buzul parçası heyelanı tetikledi: Bir köy yok oldu

İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanın bir köyü yok ettiği bildirildi.

İsviçre’nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan ‘Blatten’ adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Küresel ısıtmanın etkisiyle hızla eriyen buzullar, Alpler'deki köyler için ciddi tehdit oluşturuyor.

Blatten'deki felaket, iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinden biri olarak değerlendiriliyor.