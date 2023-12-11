İsviçre’de silahlı saldırı: 2 ölü

İsviçre’nin güneyinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

İsviçre’nin Valais bölgesindeki Sion kasabasında silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 2 farklı noktada ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ön soruşturmaya göre 36 yaşındaki saldırganın ateş açtığı kişileri tanıdığı ifade edilen açıklamada, şahsı bulmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 9 milyon olan İsviçre’de silahlanma oranının yüksek olduğu biliniyor.

İsviçre merkezli bir araştırma kurumuna göre ülke yurttaşlarında yaklaşık 2.3 milyon silah bulunuyor.