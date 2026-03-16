İsviçre’de UEFA’nın vergi ayrıcalığı oylanacak

İsviçre’de, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA’ya tanınan vergi muafiyetinin geleceği yarın yapılacak oylamayla gündeme gelecek.

UEFA’nın genel merkezinin bulunduğu Vaud kantonunda meclis üyeleri, kurumun ayrıcalıklı vergi statüsünün kaldırılması çağrısında bulunan karar tasarısını oylayacak.

İSRAİL'E YAPTIRIM YOK

Tasarıda, İsrail Futbol Federasyonunun (IFA) UEFA üyeliğini sürdürürken Batı Şeria’daki işgal altındaki Filistin topraklarında takım kurarak maçlar düzenlediğine dikkat çekiliyor. Bu durumun İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, UEFA’nın bu federasyonun üyeliğine yönelik herhangi bir yaptırım uygulamamasının eleştirildiği ifade ediliyor.

Karar metninde ayrıca UEFA’ya tanınan vergi muafiyetinin, barışı teşvik etme ve ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadele gibi değerlerle ilişkilendirildiği hatırlatılarak, IFA’nın üyeliğinin sürdürülmesinin bu standartların uygulanıp uygulanmadığı konusunda soru işaretleri doğurduğu vurgulanıyor.

"SORUMLULUK ALMALARI GEREK"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Game Over Israel organizasyonunun direktörü Ashish Prashar, UEFA’nın İsrail Futbol Federasyonuna yönelik tutumunun eleştirildiğini belirterek, kurumun bu konuda sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Vaud Kantonu Parlamento Üyesi Theophile Schenker ise UEFA’nın İsrail’i üyelikten çıkarmayarak yerleşim politikalarına dolaylı destek verdiğini öne sürdü.

Yapılacak oylamanın ardından UEFA’nın vergi muafiyetinin devam ettirilmesi, askıya alınması ya da belirli koşullara bağlanması yönünde karar alınması bekleniyor.

Vergi muafiyetinin kaldırılması halinde UEFA’nın yılda yaklaşık 30 milyon avro civarında ek vergi yüküyle karşılaşabileceği belirtiliyor.