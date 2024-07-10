İsviçreli bankadan rapor: 2023’te en büyük bireysel servet artışları Türkiye’de oldu

Türkiye'de iktidarın ekonomi politikaları geniş halk kesimlerini her geçen gün daha da yoksullaştırırken, zenginlerin ise servetlerine servet katıyor. İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin araştırmasına göre geçen sene en yüksek bireysel servet artışı yüzde 157 ile Türkiye'de yaşandı. Türkiye'deki bireysel servet artışının 2028'e kadar yüzde 43 daha artması bekleniyor. Bu alanda Türkiye'yi geride bırakması beklenen tek ülke Tayvan.

AKP iktidarı, Türkiye'de geniş halk kesimlerini yoksullaştırıp alım gücünü kısıtlarken servet sahiplerini ödüllendiriyor. İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in son raporu bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

UBS'in 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, küresel milyarderlerin sayısı önümüzdeki beş yıl içinde artmaya devam edecek.

Bankanın servet artışıyla ilgili yaptığı araştırmaya katılan 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52'sinde 1 milyar dolar ve üzeri servete sahip yetişkin sayısının 2023-2028 yılları arasında artması bekleniyor.

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TAYVAN'I TAKİP EDİYORUZ!

Bireysel servet artışının en yüksek olması beklenen ülke yüzde 47 ile Tayvan. Tayvan'da özellikle mikroçip endüstrisi ve zengin yabancıların ülkeye göç etmesiyle ciddi bir servet artışı bekleniyor.

Tayvan'ı takip etmesi beklenen ülke ise Türkiye. Türkiye'de bireysel servet artışının önümüzdeki 4 yılda yüzde 43 artması bekleniyor.

Türkiye'yi yüzde 37 ile Kazakistan, yüzde 32 ile Endonezya ve yüzde 28 ile Japonya takip ediyor. En çok küresel milyarderin bulunduğu iki merkez olan ABD ve Çin'de ise milyarder sayısının yüzde 16 ve yüzde 8 oranında artacağı tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK BİREYSEL SERVET ARTIŞI TÜRKİYE'DE

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un aktardığına göre geçtiğimiz yıl en yüksek bireysel servet artışı Türkiye'de yaşandı.

2023'te Türkiye'deki bireysel servet artışının oranı yüzde 157 oldu. Türkiye'yi Katar ve Rusya takip etti.

BORÇ DA ARTIYOR

UBS, raporunu yayımlamaya başladığı 15 yıl içinde Asya-Pasifik bölgesinin bireysel zenginlikte yüzde 177'lik, Amerika kıtasının ise yüzde 146'lık büyüme kaydettiğini aktardı.

Ancak Asya-Pasifik bölgesi aynı zamanda en yüksek borç artışlarının yaşandığı yer oldu. Bölgedeki toplam borç, 2008'den bu yana yüzde 192'den fazla arttı.