ISWAP Nijerya'da 13 kız çocuğunu kaçırdı: Bölge sakinleri evlerini terk ediyor

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Mussa bölgesinde IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP’ın 13 kız çocuğunu kaçırmasının ardından bölge sakinleri, evlerini terk etmeye başladı.

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, Askira-Uba Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki olay sonrası birçok kişinin evlerini terk etmeye başladığını doğruladı.

Askira, 15 ila 20 yaşlarında olduklarını, çocukların çiftliklere ürün toplamaya gittikleri sırada saldırganlar tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Kaçırılma olayının ardından evlerini terk etmeye başlayan halka sakin kalmaları için çağrıda bulunan Askira, bölge sakinlerinden ISWAP mensuplarının faaliyetlerine ilişkin tüm duyumları güvenlik birimlerine iletmelerini istedi.

KAÇIRILAN BİR ÇOCUK AİLESİNE ULAŞTI

Bölgeyi temsil eden Senatör Ali Ndume’nin medya danışmanı Junaid Jibrin de kaçmayı başaran bir kız çocuğunun ailesine kavuştuğunu ve güvenlik güçlerine olayla ilgili bilgi verdiğini dile getirdi.

Jibrin, kayıp 12 kız çocuğuna ulaşılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga da dün yaptığı açıklamada bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırılacağını belirtmişti.

Onanuga, Tinubu’nun polisin varlığını güçlendirme ve 30 bin yeni personel istihdamına yönelik karar aldığını açıklamıştı.