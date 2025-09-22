İsyan ateşi şimdi de Filipinler’de

Dış Haberler

Güney Asya ülkelerinde yolsuzluk, kötü yönetim ve nepotizme karşı isyan dinmiyor. Filipinler’de sel önleme projelerini alan şirketin milletvekillerine rüşvet dağıttı iddiası üzerine 130 bin kişi sokağa çıktı. Polis, 17 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Devletten çok sayıda ihale alan inşaat şirketinin milletvekillerine rüşvet verdiğinin ortaya çıkması halkta öfke yaratmıştı. AP’ye konuşan protestocu öğrenci Althea Trinidad, “Biz yoksulluk içinde kıvranırken, evlerimizi, hayatlarımızı ve geleceğimizi kaybederken onları bizim vergilerimizle büyük bir servet elde ediyor” dedi.