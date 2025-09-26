İsyan dalgası Madagaskar’a ulaştı: Ordu devrede, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Madagaskar'da su ve elektrik kesintilerine karşı düzenlenen protestoların ardından gösteriler yasaklandı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Protestoların merkezi olan başkent Antananarivo'da gün batımından gün doğumuna kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

Binlerce protestocu, ev ve işyerlerinin çoğu zaman 12 saatten uzun süre elektriksiz kalmasına neden olan sürekli elektrik kesintilerine tepkilerini dile getirmek için perşembe günü sokaklara döküldü.

BANKALAR, MAĞAZALAR ATEŞE VERİLDİ

Polis, gösterileri bastırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Öfkeli kitleler 1,4 milyonluk başkentte mağazaları, bankaları ve zenginlerin evlerini ateşe verdi. Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya yakın olduğu bilinen üç politikacının evine de protestocular tarafından saldırı düzenlendi. Sokaklarda bariyerler oluşturulurken polisle çatışma yaşandı. Ülkenin yeni teleferik sisteminin birçok istasyonu da ateşe verildi.

"MADAGASKAR HALKI, UYAN"

“Su ve elektrik temel insan ihtiyaçlarıdır”, “Madagaskar halkı, uyan” sloganlarını atan göstericiler hükümeti protesto etti.

Gençlerin ağırlıkta olduğu protesto hareketi, birkaç gün önce başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformlarında ivme kazanmaya başladı.

Ülkenin başka kentlerine de protestoların gerçekleştirildiği kaydedildi. Protestocular ülkenin sorunlarının kökü olarak görülen ulusal su ve elektrik şirketinin ofislerinin önünde eylemler yapıyor.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Madagaskar'da yetkililer, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve su kesintilerine karşı yapılan protestoları şiddet kullanarak bastırmaya çalışıyor.

Polis ve orduyu da kapsayan ortak güvenlik biriminin başında bulunan General Angelo Ravelonarivo, perşembe günü geç saatlerde özel televizyon kanalı Real'de yaptığı açıklamada, "Maalesef, başkalarının mallarına zarar vermek için durumdan faydalanan kişiler var" dedi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin "halkı ve mallarını korumak" amacıyla, "kamu düzeni sağlanana kadar" saat 19.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

YOKSULLUKLA SAVAŞIYORLAR

Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Madagaskar, yoksullukla boğuşurken, bazıları 2023'te yeniden seçilen Rajoelina hükümetini koşulları iyileştirmemekle suçluyor.

Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Madagaskar, yoksullukla boğuşurken, bazıları 2023'te yeniden seçilen Rajoelina hükümetini koşulları iyileştirmemekle suçluyor.

Dünya Bankası'na göre, ülkenin tahmini 30 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i 2022 yılında yoksulluk sınırının altında yaşıyordu.