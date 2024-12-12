İsyan dinmiyor

Ekonomi Servisi

İktidarın yarattığı ekonomik kriz karşısında kaderine terk edilen çiftçilerin isyanı sürüyor. Her geçen gün üretim kapasitesi daha çok daralan çiftçiler, mazot, su, işçi maliyetleri gibi kalemler karşısında çaresiz hale getirildi.

Yozgat’ta, yeşil mercimek, nohut, hububat, soğan gibi ürünlerin; kuraklık, doğal afet, hastalık, tarla faresi, domuz saldırısı gibi etkenlerden dolayı zarar görmesi, bölge çiftçisini zora soktu.

Patates ve şeker pancarına umut bağlayan bölge çiftçisi, rekoltesi yüksek olan patatesin hasadını tamamladıktan sonra satamadığı ürünü depoya kaldırdı. Yüksek maliyet, düşük fiyat nedeniyle bugüne kadar fiyatın artmasını bekleyen çiftçiler, beklentisine karşılık bulamayınca, ürünü maliyetin altında satmaya başladı.

Geçen yıla oranla patates rekoltenin yüksek olduğu Yozgat’ta, ihracat kapılarının kapatılması ve fiyatların düşmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan çiftçiler, ürünlerinin depolarda çürüyüp, çöpe atmak yerine biran öce elinden çıkarabilmek için fiyat indirimine gitti. Marketlerde kilosu 12-14 lira arasında satılan patatesi elinden çıkartamayan üretici, ürünü kendisi pazara çıkartıp, maliyetinin altında satmaya çalışıyor.

"GELECEK SENEYE BİR DAHA TÖVBE YAPMAYACAĞIM"

Anka’nın haberine göre ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını belirten Çiftçi Ahmet Erdem yaşadıkları krizi şöyle anlattı: “10 liraya veriyorum, maliyeti 11 lira 250 kuruşa falan geldi, bana. Vallahi piyasada elden, başkasından ayrı satamıyorsun. Öbür türlü de satamadım, tüm elimde kaldı. O nedenle biz de fiyatı aşağı indirdik ki elimden çıksın, yoksa çürüyecek. 2 ton 100 kilo ektim, 6 ton patatesim çıktı. Geri anaparamı alamıyorum. Bu sadece tohumuyla olmuyor, işçiliğimizi çıktık. Dört gün duruyor, beşinci gün tekrar su. Her su 2 bin 400 lira, 2 bin 300 lira para. 12- 13 sefer su verdim. 24- 25 bin lira da oraya gitti. Emeğimizi bıraktık artık, bu aşamaya geldik. Bilmiyorum, şimdi çiftçi zaten bitti. Gelecek seneye bir daha tövbe, yapmayacağım.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, de patates tarlasında üreticilerle bir araya geldi. Gürer, sorunlarını dinledi. Gürer, "Yetkililere sesleniyoruz, Niğde’de patates tarlada kaldı. Bir an önce önlem alın, kışlık patatese aynı duruma düşürmeyin, çiftçiye sahip çıkın" çağrısında bulundu. Patatesi tarlada kalan çiftçi ise "Biz buralarda sıcakta sürünüyoruz. Su makbuzumuz böyle olduktan sonra niye ekiyoruz, dikiyoruz? Bu halk, biz ekmezsek dikmezsek ne yiyecek? Çiftçimiz olmazsa halkımız ne yiyecek, ne içecek?" diye isyan etti.

ÇİFTÇİNİN DESTEK ALDIĞI YOK

Çiftçi Osman Başer ise "Şimdi diyorlar ki çiftçiye destek veriyoruz. Ama tarla kira, desteği tarla sahibi alıyor, çiftçi değil. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekir. Kanunda ekim yapana destek verilir hale gelmesi gerekiyor. Tarla sahibi İstanbul'da oturup destek alıyor, ama burada üretici çiftçi bu destekten yararlanamıyor. Kim tarlaya ekim yapıyorsa desteği o almalıdır. Bu konuyu sık dile getirmemize rağmen iktidar çoğunluğu gerekli düzenlemeyi sağlamıyor" diye konuştu.