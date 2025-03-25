İsyan sınırların ötesine sıçradı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 2 belediye başkanının ile 48 kişinin tutuklanmasına yönelik protestolar yurtdışına sıçradı. Avrupa’da birçok ülkede düzenlenen eylemlerin bir kısmı şu şekilde:

AVUSTURYA

Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki gün tutuklanmalara ilişkin protesto gösterilerinde, “Sadece İmamoğlu için değil; Türkiye’nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için de buradayız” denildi. Gösterilerde, çok sayıda kişi bir araya gelerek “adalet” istedi.

MACARİSTAN

İBB Başkanı İmamoğlu ve 48 kişinin tutuklanmasına yönelik eylemler Macaristan’a da sıçradı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte de bir araya gelen yüzlerce kişi burada Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi öncesinde yaşananları protesto etti.

İTALYA

Tutuklamalar ve eylemlerdeki polis müdahalesi İtalya’nın başkenti Roma’da da protesto edildi. Önceki gün Roma bulunan Piazza Esquilino Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce eylemci, ellerinde “Türkiye için adalet”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazılı dövizler taşıdı.

ALMANYA

Tutuklamalara karşı Berlin’de düzenlenen eyleme 15 binden fazla kişi katılırken CHP’nin önceki gün Almanya’da düzenlediği sembol ön seçimde yoğunluk yaşandı. Ülke genelinde kurulan dayanışma sandıkları yoğun ilgi gördü. Eylemlerde “Demokratik bir Türkiye istiyoruz” yazılı pankart da açıldı.