İsyanı görmeyenler çiftçilere ceza verdi

Haber Merkezi

Mersin’de patlıcanlarını yere döken bir üreticiye, Ticaret Bakanlığı tarafından 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası kesileceği açıklandı.

Evrensel’de yer alan habere göre Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, patlıcanları döken kişiye 6 saat içinde ulaşıldığını belirterek, cezai sürecin hızla başlatıldığını duyurdu. Gürcan, "Ürünler 3. kalite patlıcan. Kişi, görüntüdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti. Alanda yapılan incelemelerde ürünlerin kasayla yere döküldüğü de doğrulandı" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Sakarya Geyve’de karpuzlarını satamayınca yere atarak protesto eden üreticiler hakkında da aynı şekilde işlem başlatıldı. Her iki olayda da üreticilere yönelik suçlama ortak: “Piyasa düzenini bozmak.”

Ticaret Bakanlığı, üreticilerin Hal Kayıt Sistemi’nde kaydının bulunmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı eylemlerle provokatif bir tutum içinde olduklarını öne sürerek hem para cezalarıyla tehdit etti hem de sektöre “gözdağı” verdi.