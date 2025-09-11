İsyanın ateşi iktidar tanımaz

Dış Haberler

Fransa’da François Bayrou hükümetinin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı yeni Başbakan Sébastien Lecornu, göreve ülke çapında düzenlenen geniş çaplı “Her Şeyi Durdur” protestolarıyla başladı.

Başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde yüz binlerce gösterici, Macron’un halkın sırtından tasarruf etmeyi amaçlayan neoliberal kemer sıkma politikalarına, derinleşen sosyoekonomik eşitsizliklere ve demokrasi erozyonuna karşı sokaklara indi. Sol partiler ve sendikaların desteklediği ve işçileri, öğrencileri, emeklileri ve kamu çalışanlarını bir araya getiren gösteriler ilk günden ülkeyi felç etti. Ülkenin iki büyük işçi sendikası CGT ve SUD protestolara katılacaklarını duyurdu.

YÜZ BİNLER SOKAKTA

Paris’in en işlek tren istasyonlarından Gare du Nord çevresinde ise yüzlerce protestocu toplanarak “Macron istifa” sloganları attı. Polis metro ve tren girişlerini kapatırken, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Göstericiler Paris’in çeşitli giriş noktalarına barikatlar kurarken ulaşım sendikalarının da greve katılmasıyla ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.

Bugünün BirGün'ü

Paris’in yanı sıra Lyon, Marsilya ve Toulouse, Nantes, Rennes ve Montpellier gibi birçok şehirde de yürüyüşler ve protesto gösterileri düzenlendi. Şehirlerarası yolları barikatlarla kapatan eylemcilere polis tazyikli su ve biber gazı ile sert müdahalede bulundu. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 6 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 80 bin güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri bakanlığı, gösterilerin ilk saatlerinde en az 250 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

HER ŞEYİ DURDUR

Fransa’da demokrasiyi ayaklar altına alarak ülkeyi uzun süredir azınlık hükümetleriyle yöneten Macron’a ve eşitsizliği derinleştiren neoliberal ekonomi politikalarına karşı öfke son yıllarda giderek arttı. Sol grupların sosyal medyada organize ettiği “Her Şeyi Durdur” hareketi, devrik Başbakan Bayrou’nun 15 Temmuz’da açıkladığı 2026 bütçe tasarısına karşı ortaya çıktı. 10 Eylül’de ülke çapında geniş eylem ve grev çağrıları yapan harekete sol partiler ve sendikalardan da destek geldi.

Parlamento’daki sol ve sağ blokların vetosuyla Bayrou hükümetinin çökmesine yol açan tasarı, ülkenin devasa borcunu kapatmak için iki ulusal tatilin kaldırılması, emeklilik maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarında kesinti gibi kamudan harcamalarından 44 milyar avroluk kesintiler içeriyordu.

2 YILDA 5’İNCİ BAŞBAKAN

Bayrou’nun ardından Macron’un ikinci görev süresinin başladığı 2022’den bu yana atadığı 5’inci Başbakan Lecornu da protestoların ortasında göreve başladı. Dün öğlen saatlerinde düzenlenen görev teslim töreni sırasında Lecornu, uzun bir konuşma yapmayacağını kaydederek “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor” dedi.

2017’den bu yana farklı bakanlıkların yanı sıra son olarak Savunma Bakanı olarak görev yapan 39 yaşındaki Lecornu, Macron’un merkez Rönesans partisinin en sağdaki isimlerinden biri olarak biliniyor. Macron’un sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) en fazla sandalye elde ettiği 2024 erken genel seçimlerinin üzerine başbakanlık koltuğu için üçüncü kez merkez sağcı bir ismi denemesine muhalefetten tepki geldi. Sol blokun en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, yeni hükümetin de güven oylamasına gitmesi için gensoru önergesi sunacaklarını kaydetti. Öte yandan NFP’nin ikinci büyük gücü Sosyalist Parti’nin (PS) lideri Olivier Faure de yeni hükümette yer alacakları iddialarını kesin bir dille reddetti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella ise “Lecornu’nun eylemlerine ve bütçe konusunda atacağı adımlara göre değerlendireceklerini” belirterek yeni hükümetle işbirliği sinyalleri verdi.