İsyanın sürdüğü İran’a dört şart

İran’da ekonomik krize başlayarak molla rejimi karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 20’nci gününü geride bırakırken şimdiye kadar 2 bin 677 kişinin öldüğü iddia edildi. Hak grupları, İran yönetiminin sert müdahalesinin ülkedeki protestoları bastırma konusunda başarılı olduğunu belirtti. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ABD’nin İran’a olası saldırılarına ilişkin “diplomatik bir çözüm umduğunu” söyledi.

Witkoff, Tahran ile varılacak olası bir mutabakat için dört başlığı “nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması, balistik füze envanterinin azaltılması, İran’ın elindeki mevcut nükleer materyal stoku ve bölgedeki vekil güçlerin faaliyetleri” olarak sıraladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Moskova’nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.