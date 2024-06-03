İşyeri kira artış tavanı belli oldu

TÜİK, mayıs ayının enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Haziran ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon mayıs ayında bir önceki aya göre %3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre %22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62.51 olarak gerçekleşti.

Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Bu sürenin ardından konut kiralarında da daha önce olduğu gibi; on iki aylık enflasyon ortalamasına göre tavan zam oranının belirlenmesi bekleniyor.