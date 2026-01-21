İşyerinde üşüyen işçiye tazminat kararı

Yargıtay’dan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar geldi. Karara göre, iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmaması durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilecek.

Yargıtay’ın değerlendirmesine konu olan olayda, bir iş yerinde yönetici vekili olarak görev yapan işçinin yıllar içinde artan iş yüküyle birlikte yetersiz fiziki koşullara maruz kaldığı belirtildi.

"SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTI"

Dosyaya yansıyan bilgilere göre iş yerinde merkezi bir ısıtma sistemi bulunmadığı, patronun ısınma koşullarını iyileştirmediği, çalışanların kış aylarında kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sürekli hastalanan ve sağlık durumu bozulan çalışanın, bu gerekçelerle işten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi. Bunun üzerine işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı talebi, yerel mahkeme tarafından "istifa" gerekçesiyle reddedildi. Ancak dosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozarak çalışanın haklı olduğuna hükmetti.

Tanık beyanlarında 'iş yerinin son derece soğuk' olduğunun açıkça ifade edilmesi, Yargıtay tarafından güçlü delil olarak kabul edildi. Mahkeme, bu ayrılığın "istifa" değil, sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle gerçekleşen haklı fesih olduğuna hükmetti.