İşyerindeki yangın erken müdahaleyle söndürüldü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir işyerinde gaz tüpünden çıkan yangın iş yeri çalışanlarının müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; biten gaz tüpünü değiştirmek isteyen işyeri çalışanları, yeni gaz tüpünü taktıkları esnada tüpten çıkan gazın ardından bir anda alev aldığını gördü.

Çıkan alevleri etrafa sıçramadan söndürmek isteyen çalışanlar, yangına yangın tüpü ile müdahale etti.

Bu esnada yangın diğer çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde çıkan yangını erken müdahale ile kontrol altına aldı.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın, yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.



