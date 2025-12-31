İşyükü kaza getirdi

Liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle tartışılan TCDD’deki usulsüzlükler, mali denetimler ile açığa çıkarıldı. Kurumun mali hesaplarında yapılan incelemeler, “TCDD, AKP’nin arka bahçesi oldu” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu.

Sayıştay, TCDD’nin 2024 yılı mali rapor ve evraklarını inceledi. İncelemelerin ardından hazırlanan rapor, kurumdaki kötü yönetime ayna tuttu.

ABB VE İBB’YE FATURA

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi’nin, “İşletmecilik gereğiyle bağdaşmayan” uygulamaları mali denetimlere takıldı. Marmaray ve Başkentray ulaşım hizmetlerinden TCDD personeli ile TCDD Taşımacılık A.Ş. personelinin ticari indirimle bağdaşmayacak şekilde ücretsiz yararlandırıldığı saptandı. İstanbul için Marmaray ulaşım hizmetlerinden, Ankara için ise Başkentray hizmetlerinden yararlanacak belirli kişilere ücretsiz veya indirimli geçiş hakkı sağlanacağı, ücretsiz ve indirimli geçişlerden dolayı oluşan fiyat farkının ise ABB ve İBB tarafından karşılanacağına ilişkin UKOME kararı olduğunu belirten denetçiler, mevzuata aykırı uygulamanın kaldırılması yönünde TCDD’yi uyardı.

TCDD’nin, “Yolcu taşıma platformu alım işi” kapsamında gerçekleştirilen ihaledeki usulsüzlükler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. İhalede, Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmadığı, alımın gelir getirici faaliyetler gerekçe gösterilerek Yönetim Kurulunca çıkarılan Yönerge kapsamında gerçekleştirildiği tespit edildi.

Sayıştay raporunda, usulsüz ihaleye yönelik yer alan tespitlere göre, 4 Temmuz 2022 tarihinde yüklenici ile TCDD arasında 120 ay süreli ve 213 milyon TL bedelli sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, yükleniciye ödenecek tutarın her yıl ÜFE ve TÜFE oranının toplamının yarısı kadar artırılması kararlaştırıldı. Yükleniciye ödenecek tutara yönelik karar nedeniyle TCDD’nin kasasından çıkan paranın her yıl arttığı tespit edildi. İdarenin ödemesi gereken yıllık sözleşme bedelinin 2023'te 21,3 milyon TL, 2024’te 31,1 milyon TL ve 2025’te 47,1 TL olduğu ancak buna karşın idarenin gelirinin yalnızca 15,4 milyon TL olduğu belirtildi.

TCDD’nin, “Gelir getirici faaliyet olarak” ihale ettiği işin ihalesine davet edilen dört firmadan ikisinin sermayesinin yüzde 100’üne Türk Telekom'un sahip olduğu, bir firmanın ise yeterliliği olmadığı gerekçesiyle ihaleden elendiği anlatıldı. Sayıştay, “Bu durum ihalede rekabetin ve şeffaflığın oluşmasını engellemiştir” uyarısında bulundu.

ÇÜRÜYEN VAGONLAR

TCDD’nin toplam 2 bin 263 vagonu, herhangi bir işlem yapmadan sahada beklettiği öğrenildi. Bazı vagonların 26 yıldır bekletildiği ve adeta çürümeye terk edildiği belirtildi.

Şirkete yönelik denetimler, ölümlere ve yaralanmalara yol açan kazalardan ders alınmadığını da gözler önüne serdi. TCDD Taşımacılık bünyesinde istihdam edilen makinist unvanlı personelin bir kısmının geri hizmetlerde çalıştırıldığı bildirildi. Yapılan incelemede ortalama 250 kadar makinistin lokomotif üzerinde görev yapmadığı kaydedildi.

TCDD bünyesinde yetiştirilen makinistlerin geri hizmetlerde çalıştırılmasının adaletsiz iş yükü dağılımına yol açtığı vurgulandı. Diğer makinistlerin lokomotif üzerinde geçirdikleri sürelerin arttığı kayda geçirildi.

2023 yılının Ocak-Eylül döneminde kök nedeni personel kaynaklı olan 13 kaza olduğu, kazalardan birinde makinist çalışma süresinin 11 saat ve üzerinde olduğu denetim raporuna yazıldı. Benzer bir tablonun 2024 yılında da yaşandığı dile getirildi. 2024 yılındaki 28 kazanın kök nedeninin personel olduğunun ve bir kazada makinistin çalışma süresinin 11 saati aştığının altı çizildi.

***

VAGONLAR ZARAR TAŞIYOR

TCDD’nin içinde bulunduğu mali batan da denetim raporuna yansıyor. 2023 yılında 2 milyar 831 milyon TL olan TCDD Taşımacılık’ın net dönem zararı, 2024 yılı sonu itibarıyla 25 milyar 79 milyon TL ile ifade ediliyor.