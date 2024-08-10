İşyükünün muhasebesini kim tutacak: Sesimizi duyun!

Bilge Su YILDIRIM

Derinleşen ekonomik kriz, eriyen alım gücü ve kötüleşen çalışma koşulları ülkedeki tüm meslek grupları için özel sorunlarını da doğuruyor. Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerle iş yükleri giderek artan, insanca bir çalışma yaşamına erişmeleri de güçleşen mali müşavirler mesleki sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Yetkililere seslerini duyurmak için sık sık yan yana gelen mali müşavirler, kazanana dek mücadele etmeye kararlı. Talepleri ise geçici vergi dönemlerinde yapılması öngörülen enflasyon düzeltmesi işleminin yıllık periyotta sabitlenmesi.

ARTAN İŞ YÜKÜNÜ KABUL ETMİYORUZ

Mali müşavirlerin sorunlarını BirGün’e değerlendiren İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, mesleki sorunların giderilmesi için çok uzun süredir mücadele ettiklerini kaydetti. Demirel, mali müşavirlerin hâlihazırda fazla iş yükü altında ezilirken yılda en az üç defa enflasyon düzenlemesi işlemlerini yerine getirmelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu düzenlemenin geçici vergi dönemlerinde yapılması yerine yılda bir kere gerçekleştirmek üzere sabitlenmesini talep ettiklerini söyleyen Demirler, şu ifadeleri kullandı: “Enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılması ülke ekonomisine, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere büyük yükler getirecektir. Bilançoların doğru hazırlanabilmesi için enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması konusundaki talebimizi biz Hazine ve Maliye Bakanlığımıza defalarca ilettik. Bu doğrultuda nisan ayında tüm odalar ile birlikte İstanbul odası olarak basın açıklaması yaptık. Artan iş yükü baskısına karşı tepkimizi ortaya koyduk. Beyan ve bildirim sayısının sadeleşmesi gerekirken her geçen gün artması ve idarenin sistemlerinin sağlıklı çalışmaması nedenleriyle artan iş yükümüzün dayanılmaz hale geldiğini söyledik. 1 Ağustos’ta ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) öncülüğünde Ankara’da bir miting düzenledik. Enflasyon muhasebesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması gerekliliğini ve mesleki sorunlarımıza ilişkin çözüm taleplerimizi bir kez daha duyurduk. Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, İdarenin sistem altyapısını güçlendirmesi taleplerimizi sürdürüyoruz.”

Demirel, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmasının mali müşavirlere fazladan iş yükü oluşturmasının yanı sıra işletmelere de büyük vergi getirdiğini kaydetti. Demirel, “Bu sorunun bizlerden çok işverenlerin sorunu olduğunu ifade ettik. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılması, işletmelere büyük vergi yükleri getirecek, özellikle de küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini tehdit edecek. Ancak işverenler konunun öneminin farkında olmayarak duyarsız davranıyor” dedi.

Mali Müşavir Barış Ağırgöl, mali müşavirlerin enflasyonun gündelik hayata olan etkisinin yanı sıra muhasebe alanındaki yükünü de çektiklerini söyledi. Ekonomik krizde yükselen enflasyonun kendilerine ek iş, müşterilerine ise ek vergi olarak döndüğünü kaydeden Ağırgöl, “Biz enflasyon düzenlemesini geçici vergi dönemlerinde yılda 3 kere yaptığımızda ortada fazla bir gelir varmış gibi gözüküyor ancak ortada böyle bir gelir olmuyor” dedi. Ağırgöl, şu ifadeleri kullandı: “Biz mali müşavirler olarak vergisel anlamda yurttaşın devletle arasındaki aracı oluyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin enflasyon düzenlemesiyle birlikte aslında sahip olmadıkları bir gelir varmış gibi gözükerek ek vergi ödemesi onları zora sokuyor, biz de zor duruma düşüyoruz. Zaten iş yükümüzün ağır olduğu geçici vergi dönemlerinde bizim için oluşturduğu fazladan iş yükü de cabası.”

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RUHSAT YAKTILAR

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda toplanan oda üyeleri ve meslek mensupları, ruhsat yaktıktan sonra çeşitli sloganlar attı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin çocukları ise anne ve babalarını göremediklerini belirterek düzenleme yapılmasını istedi.