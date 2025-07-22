‘İtaat edersen rahat edersin’

Politika Servisi

Muhalefete yönelik baskılara devam eden iktidar bir yandan CHP’yi “makul muhalefet” sınırına çekmek isterken öbür yandan çözüm ve yeni anayasa tartışmalarıyla muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor. Genel Başkan Özgür Özel için AKP ve MHP’nin önde gelen isimlerinin yanı sıra yandaşlar pek çok kez “dilini yumuşat” çağrısı yaparken, Kurultay davası ile mevcut yönetime sopa gösterildi. Genel Başka Özel dahil 61 milletvekiline yönelik dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin onlarca fezleke de Meclis’te bekliyor.

Özel’e yönelik DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde gerçekleşen saldırıdan, dozajı giderek artan tehditlere kadar her hamlenin ardında CHP’yi mevcut rejimle uzlaşan bir makul muhalefet hattına çekme çabası var. Üstelik bu hamleler yalnızca iktidar blokundan gelmiyor.

CHP’yi çözüm masasının parçası olmaya çağıran, mevcut iktidarın hukuksuzluklarından çok muhalefetin tutumunu masaya yatıran anlayış, rejimden demokrasi, yumuşama, çözüm beklentisini sürdürüyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın geçtiğimiz hafta sonu, PKK’nin silahsızlanma süreci, TBMM’de kurulması planlanan komisyon ve yeni anayasa tartışmaları hakkında değerlendirmeleri dikkat çekti.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bayar’ın sorularını yanıtlayan Bakırhan, Türkiye’nin demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve TBMM’de kurulacak komisyonda CHP’nin yer alması gerektiğini belirtti. Bakırhan, ‘‘Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım. CHP, tabii ki olmalı ve bence masada olacaklar. Masada mücadele etmek gerekiyor. Masa, siyaset minderi gibidir. Minderden kaçan kaybeder. Barışı kazanmak istiyorsak minderde olmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Bakırhan, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Süreci kendi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız” şeklindeki MHP ve DEM Parti’ye yaptığı çağrıyı da “Siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor” sözleriyle eleştirdi. Bakırhan şu ifadeleri kullandı: ‘‘Sayın İmamoğlu’na şunu söylemek isterim. İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak.’’

KİM NORMALLEŞECEK

19 Mart operasyonlarıyla birlikte rejimi kurumsal hale getirmeye çalışan, seçimsiz, sandıksız ve muhalefetsiz bir rejim inşa etmeye çalışan iktidardan demokrasi ve çözüm beklemenin gerçekçi bir yönünün olmadığı ortada. Öte yandan rejimi sorgulamak ve yargı sopasıyla toplumsal muhalefeti susturmaya çalışan iktidarı hedef almak yerine muhalefete yüklenmek, ülkenin bir yanında operasyonlar, tutuklamalar, baskılar tam gaz sürerken bir yanında bahar havası estirmek mümkün değil. Bu iktidarla masaya oturulamayacağı, bu rejimden halkların yararına hiçbir şey gelmeyeceği, demokrasi, çözüm ve barışın ancak bu rejimin değişmesiyle mümkün olduğu unutulmamalı.