İtalya açıklarındaki göçmen teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

İtalya'nın güneyinde 17 Haziran'da göçmen teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalabriya bölgesinin 120 mil açığında 17 Haziran Pazartesi günü yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik unsurlarından Dattilo gemisi, olay yerinde 12 cesedi daha denizden çıkardı ve karaya götürülmesi için CP305 devriye botuna nakletti.

İtalyan Sahil Güvenliği, bugün çıkarılan cesetlerle kesinleşmiş ölü sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

17 Haziran'da meydana gelen olayda 12 düzensiz göçmen, bölgeden geçen yük gemisi tarafından kurtarılmış, kurtarılanların ifadesinden teknede 26'sı çocuk 66 kişinin daha bulunduğu ve kayıp oldukları anlaşılmıştı.

Bu son facia, bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kayıtlara geçmişti.