İtalya, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün 5 kişinin hayatını kaybettiği Noel pazarına yönelik araçlı saldırının ardından İtalya'da İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında terörle mücadele stratejik analiz toplantısı yapıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bakan Piantedosi ve kurmayları, ülke genelindeki son durumu değerlendirdi ve güvenlik tedbirleri en üst düzeye yükseltildi.

Bakanın ivedi koduyla verdiği talimat uyarınca İtalya genelindeki tüm Noel pazarları ve çevrelerinde, ayrıca hassas kritik turistik noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu arada, Roma'ya komşu Katoliklerin merkezi Vatikan Şehir Devleti'nde her 25 yılda bir yapılan "Jübile Yılı"nın salı günü yapılacak açılışı nedeniyle İtalya'nın başkentinde güvenlik güçleri alarma geçirildi.

Roma'da halihazırdakilere ek olarak 700'den fazla güvenlik görevlisi, "Jübile Yılı"nın açılış etkinlikleri için Vatikan gibi hassas ve kritik noktalarda görev yapacak.

Bu arada, basındaki haberlerde, İtalya'daki kritik noktalara yönelik halihazırda bir saldırı kanıtı olmadığı ifade edilirken, bireysel eylem olma ihtimaline karşın tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

İtalya'da, terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle yılbaşından bu yana 82 kişinin sınır dışı edildiği bilgisi verildi.