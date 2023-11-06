İtalya, Arnavutluk'ta göçmen merkezleri kuracak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk topraklarında İtalya'nın idare edeceği göçmen merkezlerinin kurulmasına yönelik bu ülke ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı bugün Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de ağırladı. İki başbakan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, İtalya'nın karşı karşıya kaldığı göç olgusunun yönetimine dair Arnavutluk ile bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Rama, birkaç hafta sonra yeniden Roma'da. Kendisiyle, İtalya ile Arnavutluk arasında göç akışının yönetimine dair çok önemli bir mutabakat zaptı imzalıyor oluşumuzu duyurmaktan mutluyum. İtalya, Arnavutluk'un en büyük ticaret ortağıdır. Yasadışılığa karşı mücadelede çok yakın bir işbirliği mevcut." dedi.

Giorgia Meloni, anlaşmanın üç amacı olduğunu aktararak, bunların, insan kaçakçılığına karşı koymak, düzensiz akışları önlemek ve sadece gerçekten uluslararası koruma hakkına sahip olan kişilerin belirlenmesine yardımda bulunmak olduğunu kaydetti.

Meloni, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi verirken, "Anlaşmada, Arnavutluk topraklarında 3 bin kadar kişiyi barındırabilecek göçmen merkezleri kurulması öngörülüyor." diye konuştu.

Söz konusu merkezlerin 2024 baharından itibaren faaliyete geçmesini planladıklarını anlatan Meloni, "Kurulacak iki merkezde, göçmenler, prosedürleri tamamlanana kadar kalacak. Merkezler tam olarak faaliyete geçtiğinde yıllık toplam 36 bin kişilik bir akış gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, çocukların, hamilelerin ve savunmasız kişilerin buraya gönderilmeyeceğini aktardı.

İtalya Başbakanı Meloni, bugün imzalanan anlaşmanın, iki ülke ilişkilerini zenginleştirdiğini ifade ederek, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliğine başından beri tam destek verdiklerini söyledi.

- "İtalya yardım istediğinde, kafamızı çeviremeyiz"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da İtalya'nın düzensiz göç konusunda zor bir durumda olduğuna işaret ederek, "İtalya, Arnavutluk'u ararsa, Arnavutluk oradadır. Burada ve diğer kurumlarda alınan kararların siyasi değerini yargılamak bize düşmez. Konu yardım olduğunda, 'buradayız' yanıtını vermek bize düşüyor. İtalya yardım istediğinde, kafamızı çeviremeyiz. Bizim çözüm olma gücümüz yok, ama İtalya'ya el verme, yardım etme kapasitemiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Rama, Arnavutluk'un henüz AB üyesi olmadığını, ama bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayarak, üye olmamalarının, Avrupalı olmalarına ve dünyayı Avrupalı olarak görmelerine engel teşkil etmediğini dile getirdi.

Edi Rama, böyle bir anlaşmayı başka hiçbir AB ülkesiyle yapmadıklarını, Arnavutluk'u İtalya'ya bağlayan önemli fark yaratan; tarihi, kültürel ve aynı zamanda duygusal bağlar olduğunu vurguladı.

İki başbakan, ortak basın açıklamasının ardından söz konusu mutabakat metnini imzaladı.

Bu arada, İtalyan basınında anlaşmayla ilgili çıkan haberlerde de söz konusu mutabakat zaptıyla Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin, 2024'ün bahar aylarında hizmete girecek bu merkezlere getirileceği, burada kayıt ve iltica taleplerinin inceleneceği aktarıldı.

Buna göre, kendi imkanlarıyla bir şekilde Akdeniz'i geçerek İtalyan topraklarına ulaşan düzensiz göçmenler, Arnavutluk'taki bu merkezlere götürülmeyecek.

Diğer taraftan, İtalya Başbakanlık kaynakları, bu anlaşmanın, esasen 15 Ağustos'ta Meloni'nin Arnavutluk'ta "tatil" yaptığının yazıldığı sırada Rama ile buluşmasında tamamlandığını belirtti.

İtalya'ya düzensiz göçmen gelişlerinde önceki yıllara göre ciddi bir artış olduğu verilere de yansımış durumda. İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-3 Kasım 2023 tarihlerinde, Akdeniz'i aşarak İtalya'ya gelen göçmen sayısı 144 bin 708 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 87 bin 332 iken, 2021'in aynı dönemde ise 54 bin 251 olmuştu.