İtalya Başbakanı Meloni, 26 Temmuz'da Çin'i ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile ticareti geliştirmek amacıyla 26-31 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Ziyarette, İtalya-Çin arasında ikili ticaret ve sanayi anlaşmaları imzalanabileceği belirtildi.

Öte yandan Meloni'nin ziyaret çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Meloni'nin ziyareti sırasında ayrıca 28-29 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'de İtalya-Çin İş Forumu düzenlenecek. Foruma çok sayıda İtalyan şirketin katılması bekleniyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Meloni'nin ziyareti sırasında İtalya-Çin arasında ikili ticaret ve sanayi anlaşmaları imzalanmasının beklendiğini söyledi.