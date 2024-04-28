İtalya Başbakanı Meloni, AP seçimlerinde aday olacağını açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI), Pescara kentindeki kongresine katılan Meloni, Avrupa siyasetinin geleceğinin şekilleneceği 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Eğer hayatta kalırsam, tüm seçim bölgelerinde İtalya'nın Kardeşleri listelerinin başında yer almak için sahaya inmeye karar verdim. Oy pusulasına sadece adımı yazın. Vatandaşların bana Giorgia diye hitap etmesinden gurur duyuyorum. Çoğu zaman köklerimle alay edildi lakin ben, halkın insanı olduğum için gururluyum." ifadeleriyle AP seçimlerinde aday olacağını ilan etti.