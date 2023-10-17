İtalya Başbakanı Meloni, Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni ve Kral Al Halife'nin Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arsındaki konuların detaylı şekilde ele alındığı belirtilerek, "Özellikle ticaret ve savunma alanındaki işbirliği üzerinde duruldu. Ayrıca Orta Doğu'daki krize dair son gelişmeler görüşülürken, devam eden çatışmanın yayılmasını önlemek ve acil insani sorunların çözümünü teşvik etmek için olası girişimler değerlendirildi. Görüşme, aynı zamanda İsrail-Filistin barış süreci için meşru Filistin otoriteleri ile siyasi bir vizyonun yeniden canlandırılması ihtiyacı hakkında görüş alışverişi fırsatı sundu." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn Kralı Al Halife'nin, Meloni'yi ülkesine davet ettiği ve İtalya Başbakanı'nın da daveti kabul ettiği aktarıldı.