İtalya Başbakanı Meloni, Polonyalı mevkidaşı Morawiecki ile görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan konuları görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'nın Granada kentindeki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde katılan iki lider bir araya geldi.

Açıklamada, "İki başbakan, gündemdeki konuları, Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğinden güvenlik ve savunma konularına, Avrupa sanayisinin temelinin dayanıklılığından rekabetçiliğine ve AB'nin genişleme süreci perspektifinden göç konusuna kadar, uzunca bir sürede ele aldı" ifadesine yer verildi.