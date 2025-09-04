İtalya'da 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı: Meloni'den polislere takdir mesajı

İtalya'da silah kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma yakınlarındaki Viterbo'da dün gerçekleştirilen dini geçit töreni öncesinde 2 Türk, kaldıkları pansiyonda gözaltına alındı. Polis, söz konusu kişilerde uzun namlulu silahlar da ele geçirdi.

Gözaltına alınanların silah kaçakçılığı şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bununla birlikte konu, "terör" yönünden de araştırılıyor.

Yetkililer, birkaç gün önce yine Viterbo'da bir Türk mafya üyesinin gözaltına alındığını anımsatarak, soruşturmaların bağlantılı olabileceğine dikkati çekiyor.

BAŞBAKAN MELONİ'DEN POLİSE TEBRİK

Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından İtalyan polisini tebrik etti. Meloni, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum.

Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu."